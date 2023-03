Quali conseguenze ci saranno per Edoardo Donnamaria dopo che ha sparato dei fuochi d’artificio fuori dalla casa del GF Vip? Ecco cosa è successo.

Sta facendo discutere un gesto che Edoardo Donnamaria ha messo in atto a Cinecittà, una dedica ad Antonella Fiordelisi. Nel corso della notte, l’ex concorrente del GF Vip ha infatti deciso di fare un gesto per la fidanzata che non è certo stato apprezzato da chi abita nei dintorni della casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Giaele smentisce Oriana sulla foto mancante con Nikita: gli autori modificheranno quanto scritto sul sito?

Edoardo Donnamaria e il gesto ‘romantico’ per Antonella che non è stato apprezzato da chi vive a Cinecittà

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Edoardo ha praticamente sparato dei fuochi d’artificio dedicati ad Antonella… peccato che lo abbia fatto in un orario un po’ assurdo.

La Fiordelisi, da parte sua, era felicissima per i fuochi d’artificio. Mentre Edoardo li faceva scoppiare fuori dalla casa, lei gridava parole d’amore. Tra un urlo, un “sei pazzo”, un “ti amo” e un “grazie amore”, ha fatto in modo che tutto il suo entusiasmo trasparisse chiaramente…

Avendo scelto le tre del mattino, però, Donnamaria si è attirato addosso numerose critiche da parte di chi, in zona Cinecittà, voleva tranquillamente dormire.

Per tastare la situazione basta dare un’occhiata ai commenti comparsi in rete: “Edoardo che spara i fuochi a Cinecittà per Antonella alle quattro del mattino, vi prego pensate le persone che dormono beatamente che sentono sto casino all’improvviso, sto morendo“. Oppure: “Gente che deve andare a lavorare e lui che spara i fuochi alle 3.33 nell’orario del diavolo proprio“.

E c’è anche chi pensa che le conseguenze potrebbero non essere le più piacevoli: “Pensate i vicini. Alle 3 e mezza del mattino che vedono i fuochi d’artificio. Domani Edoardo si ritroverà con 50 mila denunce“

Qualcuno va addirittura oltre, immaginandosi uno scenario quasi apocalittico: “La gente di Cinecittà furiosa per i fuochi d’artificio alle 4 del mattino. Edo Donnamaria che mette in pericolo la sua vita per Antonella e dopo la squalifica del GF, ora sarà il carcere. L’avvocato“.

Insomma, per Edoardo potrebbero essersci delle conseguenze spiacevoli in seguito al suo gesto “romantico” per la Fiordelisi… cosa accadrà?

Edoardo fotografato così dopo aver sparato i fuochi d’artificio: cosa è successo dopo quel gesto alle 3 di notte

Ma la cosa più bella è venuta fuori sui social, per una foto in cui Edoardo compare insieme al papà e al fratello di Antonella, dopo aver sparato i fuochi, in piena notte, con addosso le ciabatte rosa di pelo di Giaele!

Un momento incredibile per tanti telespettatori del GF Vip e amanti del trash a tutti i costi!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy