Qualcosa di speciale è successo stanotte a Edoardo Donnamaria. Ha a che fare con Antonella e le Donnalisi. Scopriamo insieme cosa.

Dopo la fine del GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati sui social, postando spesso contenuti in coppia: tra quelli che ha pubblicato Edo tra ieri sera e stanotte, ci sono alcuni ringraziamenti ai fan che hanno sostenuto lui e la fidanzata durante il reality show (e che continuano a farlo).

“Il cielo stanotte” di Donnamaria primo in classifica. Cosa è successo stanotte

Ma cosa è successo di preciso stanotte? Basta andare a vedere le Instagram Stories di Donnamaria: “Sono le tendenze di Twitter stanotte. La prima in tendenza è ‘Il cielo stanotte’, la terza in tendenza è ‘Edo on air’. Si tratta della mia canzone che esce a mezzanotte e poi è il mio ritorno in radio. Devo ringraziare Francesco Taranto e poi tutti i Donnalisi che mi stanno supportando e ci stanno supportando tantissimo. Siete davvero i numeri uno“.

Poi, Edoardo ha pubblicato una stories insieme ad Antonella: “Non mi riesce, riesce molto meglio a lei ma vi pubblico una cosa nella storia e mi dite se questa cosa è possibile“. Nello screen successivo si vede il suo brano primo in classifica su iTunes, sopra Mon Amour di Annalisa, Supereroi di Mr. Rain e Due Vite di Marco Mengoni.

Un risultato stupefacente, tanto che anche Antonella ha deciso di ringraziare il suo immenso fandom. “Se non ce stavano le Donnalisiiii – ha scritto su Twitter – Il cielo stanotte non sarebbe mai stato al primo posto su iTunes“.

I due Edoardo sono rimasti amici dopo il GF VIP? Quella foto in studio dopo la finale fa capire tante cose

Nel frattempo, sui social, c’è chi si chiede se i due Edoardo del GF Vip 7, Donnamaria e Tavassi, siano rimasti in buoni rapporti dopo la fine del reality show.

I due al momento si seguono ancora su Instagram e sui social spuntano delle foto che li ritraggono insieme dopo la finale, in uno scatto che li immortala abbracciati ad un fan. I due avranno fatto pace?

