Edoardo Tavassi insulta pesantemente Micol nella notte, al GF Vip. Cosa le avrà mai detto di così grave?

Nella notte, al GF Vip, è andata in scena quella che ha tutta l’aria di una lite tra Tavassi e Micol, con tanto di momento in cui il primo insulta pesantemente la seconda. Ma cosa sarà successo tra i due?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Daniele dal Moro sbotta sui social: ‘bisogna sapere quando tacere’. Interviene anche Edoardo Donnamaria

GF Vip: Edoardo Tavassi insulta Micol incorvaia a letto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre erano a letto, nel van, si è sentita la Incorvaia dire: “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, ha risposto Tavassi. E poi è andato avanti sulla stessa linea: “Vai avanti così. Non me ne frega un ca..o, di te e del Grande Fratello, non me ne frega niente e fai un quello che ti pare. Sei una povera sfigata ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così“.

Insomma, una serie di parole che hanno immediatamente fatto insorgere i telespettatori, specie chi fa il tifo per Micol. C’è chi dice che per la concorrente ci sia “tutela zero” e chi scherza dicendo: “Aaah, l’amore! (per il gioco!)”

Ma c’è anche chi prende le parti della coppia: “Mi fate ridere, siete scioccati da Tavassi che le dice ‘sfigata’ ma non da Donnamaria che diceva ‘tr..a, maledetta bastarda, ti odio’ e lei… E tutto quello che hanno fatto. Siete incommentabili“. Oppure: “Inutile fare la morale, quando si discute gli appellativi escono. Pensate alle vostre coppie che si sono coperte di insulti. Loro stanno già così“. Anche perché, davvero, dopo il litigio, Tavassi e Micol erano di nuovo a letto, a dormire abbracciati, come se niente fosse stato. Si è trattato solo di una discussione senza conseguenze?

Micol sorprende tutti quando parla di cosa succederà con Edo fuori dalla casa: non erano innamorati? Oriana incredula alle sue parole

Durante la cena, Oriana si è rivolta agli Incorvassi, chiedendo loro come vivranno la loro storia una volta usciti dalla Casa del GF Vip. A stupire è stata la risposta di Micol: “Ansia no, però un po’ di tristezza sì perché passerò da starci tutti i giorni a tre volte al mese… non so come sarà”.

“Lei può venì pure a Roma, viene a casa, le dò le chiavi, può fare come le pare“, ha provato a dire Edoardo. Ma Micol ha continuato: “Sì ma è vero, però ho tutta la mia vita a Milano, i miei amici, le mie cose… e poi mi fa paura sinceramente“.

Quelle parole hanno lasciato incredula sia Oriana che i telespettatori del programma… Cosa succederà al rapporto tra Micol ed Edoardo Tavassi una volta finito il GF Vip?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy