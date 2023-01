GF VIP, la scena surreale di George mentre gli altri litigano: i fan del programma increduli

La reazione di George Ciupilan nei confronti dei litigi e in generale delle dinamiche del GF Vip è surreale: ecco cosa ha fatto.

Al GF Vip è andata in onda una scena surreale che ha lasciato impressionati i telespettatori e che ha visto George Ciupilan protagonista: le sue reazioni di fronte a quanto avviene nella casa intorno a sé, infatti, stanno facendo sempre più il giro del web. Ma cosa sarà successo stavolta?

GF Vip: George Ciupilan fa impazzire i telespettatori con le sue reazioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre gran parte dei concorrenti del reality show discuteva o litigava, emblematica è stata la reazione di George. Ad un certo punto, mentre altri giravano per la casa e parlavano tra loro, lui è rimasto seduto sul divano a mangiare tranquillamente patatine senza curarsi di nient’altro. “Ma secondo voi lui l’ha capito che è uno dei concorrenti?”, ha commentato una persona.

In un altro momento, mentre tutti cantavano, lui è rimasto in poltrona a fissarli contrariato. “Io mi sento come lui in mezzo a questo degrado, ship inesistenti, mestieranti che diventano favoriti, bullismo ovunque“, ha commentato un’altra persona

Lo stesso ha fatto poco dopo, quando Antonella e Oriana hanno cominciato a litigare, lui è rimasto completamente impassibile… Questo suo mix tra indifferenza e insofferrenza lo porterà in finale?

Attilio e la battuta su George: cosa ha detto stanotte su di lui prendendolo in giro

Nel frattempo, anche gli stessi concorrenti hanno notato che George partecipa poco alle attività della casa. Attilio Tesser, ad esempio, ha scherzato sulla cosa dicendo: “Se voglio chiacchiera’ c’ho George a fianco, tanto lui non risponde, parlo solo io”.

C’è chi ha riso tantissimo per quelle parole, chi invece le ha viste come una presa in giro da parte del giornalista. Quale sarà la verità?

