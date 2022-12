GF Vip, cosa ha raccontato Giaele ad Antonino di così scottante: cosa potrebbe svelare lui e metterla in seria difficoltà

Al GF Vip, Antonino Spinalbese “minaccia” di rivelare alcune confidenze che gli ha fatto Giaele. Un colpo davvero basso.

Al GF Vip sembra arrivato il momento della definitiva rottura tra Antonino e Giaele: i due hanno finalmente avuto un confronto dopo qualche giorno di totale silenzio… peccato che le cose siano presto degenerate e l’hair stylist sia addirittura arrivato a minacciare la coinquilina.

GF Vip: Antonino minaccia Giaele dopo la rottura dell’amicizia

Partiamo dal principio. Antonino e la De Donà hanno interrotto la loro amicizia in seguito alla decisione di Giaele di supportare Oriana, da un momento all’altro “abbandonata” da Spinalbese dopo il ritorno di Ginevra. Il problema è stato che la De Donà lo ha fatto applaudendo ciò che aveva detto a riguardo Sonia Bruganelli in puntata. Un dettaglio che ha infastidito molto Antonino.

“Ti pare che dopo quattro giorni che non mi parli? Parli ancora dopo tutti i triangoli che hai fatto…”, ha detto Giaele… È stato lì che Spinalbese è sbottato: “E il tuo di triangolo che hai fatto? Dai! Tiralo fuori! Cos’è che mi hai detto? Ah… niente. Giaele, io e te sappiamo anche la nostra di verità, non fare la furba perchè se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana fai una brutta figura”.

La delusione della De Donà: “Mi ha minacciata… io mi fidavo. È stato un colpo basso”

Essenzialmente, Antonino ha minacciato Giaele di rivelare qualcosa che lei ha detto a lui… Lei ne ha parlato subito dopo con Antonella ed Edoardo Donnamaria: “Ci ho parlato con Antonino… mi ha mandato a fan…o. Ha detto che non vuole più parlarmi. È stato categorico. Ha messo un punto”.

“Mi ha minacciata. Mi ha detto: ‘vuoi che parlo? Ti faccio fare una figura di m…a’. Perché io gli ho detto delle cose mie personali non riguardanti il gioco… mio marito e cose così… – ha continuato Giaele – Io a una persona a cui voglio bene ho fatto tante confidenze mie personali… e lui mi viene a minacciare. L’ho trovato un colpo basso… Io mi fidavo quando gliele ho dette… Come io so le tue cose e non le tirerò mai fuori, tu dovresti fare uguale”

“Ogni volta che mi lego a una persona e mi lascio andare, anche in amicizia, poi lo prendo sempre in quel posto…”, ha concluso.

Antonino riceve un messaggio da Ginevra: le urla fuori dalla casa gli fanno capire chiaramente cosa ha fatto la Lamborghini dopo che è uscita dalla casa

Nel frattempo, anche Antonino era a parlare con Edoardo Tavassi, Micol e anche Oriana quando, ad un certo punto, si sono sentite delle urla che arrivavano da fuori.

“Antonino! Ginevra c’è! Stai tranquillo! Ho parlato con lei”, si è capito, tra l’altro. Si tratterà di un vero messaggio della Lamborghini per Spinalbese? Oppure solo l’ennesimo mitomane?

