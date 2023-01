GF Vip, Oriana e Daniele chiusi nell’armadio: cosa è successo stanotte tra i due. Momenti roventi

Al GF Vip sono andati in scena alcuni momenti hot tra Oriana e Daniele Dal Moro: ma sapevate che lei lo ha addirittura chiuso nell’armadio?

Al GF Vip è andato in scena un momento hot tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, ad un certo punto, si sarebbero chiusi addirittura nell’armadio. Ma cosa avranno mai fatto i due concorrenti del GF Vip? E perché in molti se lo sono persi?

GF Vip: Oriana ha chiuso Daniele Dal Moro nell’armadio

Praticamente, dopo la puntata del GF Vip Daniele ha raccontato a Nicole Murgia un dettaglio scioccante su Oriana: la concorrente lo avrebbe chiuso nell’armadio per poterlo baciare, ma non solo…

A quanto pare, la Marzoli andrebbe anche in piena notte ad infilarsi nel letto di lui. Tutto molto interessante, se non fosse che in puntata l’ex tronista ha praticamente detto che con la Marzoli non potrebbe avere una relazione: “Oriana esteticamente mi piace ed è molto carina, ma non potrei mai avere una storia con lei. Lei dice ‘io che sono bellissima e non mi vogliono’. Quello che non capisce è che queste cose vanno bene a 20 anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere belle”.

Altri hanno notato che Oriana non perde occasione per gettarsi addosso a lui. Dopo la puntata, lei gli si è avvinghiata addosso, saltandogli in braccio e dicendo: “In realtà Daniele mi adora perchè lo so, quello lo sento io”. Daniele ha risposto: “Stupida… Lo senti?”. E lei: “Lo sento, certo che lo sento”. Quindi, gli si è avvolta attorno anche con le gambe, mentre lui scendeva insieme a lei sul letto, dove sono rimasti così stretti e abbracciati per un po‘.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Attilio Romita ha fatto riferimento ad Oriana, dicendo di essere “pronto per un giretto” con la Marzoli, ottenendo anche i complimenti di Alfonso Signorini.

La frase non è piaciuta ai più, che lo hanno attaccato per le sue parole sessiste. Ma a farlo è stata anche la stessa Oriana, che si è rivolta al giornalista in questo modo: “Attilio, hai detto che solo vuoi fare un giretto con me, sei un maiale schifoso. Non ti parlo più finché staró dentro questa casa“.

