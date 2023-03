Giro di bugie al GF Vip: Luca e Oriana hanno mentito a Daniele Dal Moro sulla nomination, tirando in ballo Nikita Pelizon.

Al GF Vip è andato in onda un momento controverso che ha visto protagonisti Luca Onestini e Oriana Marzoli, ma anche Micol Incorvaia, Giaele, Daniele e Nikita. Ma cosa sarà mai successo?

GF Vip: Luca e Oriana mandano in confusione Daniele su Giaele e Nikita

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di lunedì scorso, al momento delle nomination, Giaele De Donà ha deciso di optare per Daniele Dal Moro per via dei suoi atteggiamenti e le discussioni avute con lui

In vista della prossima eliminazione, tuttavia, Luca e Oriana hanno provato a mescolare le carte in tavola, provando a confondere proprio l’ex fidanzato di Martina Nasoni. In cucina, hanno cominciato a chiedere a Daniele, insieme a Micol, chi abbia “nominato Giaele“.

I nomi che sono venuti fuori dalle parole di Luca, Oriana e Micol sono stati quelli di Nikita e Antonella. Tanto che ad un certo punto è venuta fuori la frase “Nikita ha nominato Giaele e Giaele ha nominato Nikita“.

“No ragazzi“, ha detto un attimo Daniele, confuso. Poi però il discorso è andato avanti e i tre lo hanno convinto che Giaele abbia nominato Nikita. “Abbiamo mandato in tilt Danielone“, ha detto a un certo punto Onestini

Ma perché mentirgli? C’è chi dice che Oriana, Onestini e Micol abbiano volutamente confuso Daniele per “coprire” Giaele. In puntata verrà fuori la verità? Cosa succederà stasera?

Oriana e la frase sulla sessualità di Nikita: cosa dichiara a Onestini lasciandolo di stucco

Nel frattempo, al pubblico non è piaciuta una frase di Oriana Marzoli sulla sessualità di Nikita Pelizon: rivolgendosi a Luca Onestini, infatti, la concorrente venezuelana ha detto qualcosa che è sembrata fuori luogo un po’ a tutti i telespettatori.

In una breve clip che è girata sui social, la Marzoli e Luca hanno cominciato a parlare in spagnolo di Nikita. Lei, tra le varie cose, ha detto più o meno: “Io li ho assaggiati gli uomini, quella persona no. A me qualcuno mi ha amata almeno, anche se in forma di possesso“.

Secondo i telespettatori si tratterebbe di un riferimento alla Pelizon… sarà davvero così?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy