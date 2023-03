Ai telespettatori del GF Vip non piace l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Nikita Pelizon, soprattutto quel ‘calcio’ mimato… Ecco il gesto.

Al GF Vip in molti stanno mettendo sotto accusa Oriana Marzoli per il suo atteggiamento nei confronti di Nikita Pelizon. Dopo un confronto con la coinquilina, infatti, ad essere oggetto delle critiche del web è diventato l’atteggiamento della concorrente venezuelana. Ma cosa avrà mai fatto?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Giaele smentisce Oriana sulla foto mancante con Nikita: gli autori modificheranno quanto scritto sul sito?

Oriana sotto accusa per quel ‘calcio’ all’aria nei confronti di Nikita

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Oriana, nel corso della puntata di lunedì, ha detto a Nikita: “Trovi sempre il modo per rovinare il momento…”

Nikita ha risposto: “Oriana, basterebbe che tu dica che non ti sto simpatica e vorresti che esca… sarebbe molto più sincero da parte tua“.

“Se tu mi butti fuori motivazioni molto vecchie, questa si chiama strategia“, ha detto quindi la stessa Oriana, prima di allontanarsi e mimare una sorta di calcio all’aria che non è piaciuto ai fan di Nikita.

“Il gesto del calcio poteva risparmiarselo! Più che ‘Reina’ è una bulletta da 4 soldi“, ha scritto una persona. E un’altra ha taggato Signorini, scrivendo: “Forse non ti sei reso conto che Oriana ha fatto un gesto da bulla come da vari mesi a questa parte. E lo osanni anche? Ma che esempio date in tv?”

E qualcun altro fa notare: “Era una scena veramente triste da vedere, come un conduttore che ha squalificato Ginevra per una frase, stava ridendo del gesto di Oriana che deride Nikita ogni singola volta“.

Insomma, non mancano le accuse ad Oriana e anche ad Alfonso Signorini… diciamo che ce n’è per tutti i gusti.

Nikita zittita da Tavassi: il video che fa il giro del web in cui Edoardo sembra parlare con una persona esterna e Nikita lo scopre. Sarà così?

Nella notta, tuttavia, sembra proprio che Nikita e Alberto De Pisis abbiano scoperto qualcosa di strano. Edoardo Tavassi era in giardino, nascosto in un angolino e sembrava parlare con qualcuno.

Appena la Pelizon e Alberto sono arrivati, lui ha fatto segno di star zitti. Anche se lei ha chiesto: “Di chi era ‘sta voce?” Edoardo Tavassi stava parlando con qualcuno di esterno? Cosa stava accadendo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy