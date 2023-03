Micol Incorvaia è stata pizzicata a sussurrare di notte a Giaele il suo malcontento nei confronti di Tavassi e Antonella…

Nella casa del GF VIP, Micol Incorvaia è stata sorpresa a parlare di notte, al buio e sottovoce con Giaele. La gieffina pensava di non essere vista dalle telecamere, invece, nonostante il buio, la regia è riuscita a carpire gran parte del suo discorso.

La fidanzata di Tavassi avrebbe espresso un certo fastidio nei confronti di Antonella Fiordelisi e del suo rapporto costruito con Edoardo. “Lo prenderei a schiaffi, adesso andrei lì e glie ne direi di ogni” ha spiegato Micol.

Dal video non è chiaro a quale episodio in particolare si riferisce Micol, certo è che le ha causato un fastidio tale da pensare di mettere certe distanze nella casa.

Tavassi e Onestini ‘ossessionati’ da Nikita e Antonella? La scena abbracciati sotto la coperta. Cosa è

successo stanotte

Intanto, Edoardo Tavassi e Luca Onestini sono sembrati “ossessionati” da Antonella e Nikita, al punto di non lasciarle mai in pace e di prenderle in giro per essersi messe in giardino con una coperta sulle spalle per parlare un po’ e pensare.

I due gieffini, a cui si è aggiunto Andrea, si sono messi a fianco alle ragazze a imitarle e a prenderle in giro: “guardiamo anche noi il cielo dai, dondoliamo un po’ e portate il collirio per le lacrime!” hanno scherzato i ragazzi.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy