GF VIP, Micol ha una crisi di panico: urla nel confessionale. Cosa è successo con Tavassi

Dopo lo sfogo di Edoardo Tavassi con Antonella Fiordelisi, Micol ha avuto una vera e propria crisi: ecco cosa è successo al GF Vip.

Da qualche giorno, al GF Vip, Micol Incorvaia sta rivalutando il suo rapporto con Edoardo Tavassi: tra un bacio e una discussione alla concorrente non sta bene che Edoardo abbia parlato con Antonella, tanto da farsi prendere da una vera e propria crisi…

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Edoardo a Antonella: ‘Mi fa schifo’. Volano parole grosse su Antonino. La lite nella sauna

GF Vip: la Incorvassi contro Edoardo e il suo rapporto con Antonella

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Micol si è sfogata con Nikita e Daniele proprio riguardo al fatto che Edoardo si sia messo a parlare del loro rapporto con la Fiordelisi: “Lui veniva dal cortiletto, dopo che aveva parlato tutto il tempo con Edoardo e Antonella. Lui è convinto di avere ragione e che io stia facendo la scenata da pazza. Questo è quello che mi manda ancora più in bestia… Tra tante persone con cui poteva parlare, proprio con lei“, ha detto infine.

Poi, da sola sul divano, alle tre di notte, si è sfogata ancora: “Si mette a parlare pure con quella che poi mi ride in faccia, altra cretina… Farmi passare per la m…a non ci sto, piuttosto davvero me ne vado”.

Crisi di Micol in confessionale: le urla e la battutina di Antonella.

Ma la cosa peggiore è che, mentre era in crisi completa, Micol è andata a sfogarsi in confessionale.

Edoardo, incuriosito e decisamente preoccupato, si è messo sulla porta ad ascoltare ciò che diceva, in quanto non appena è entrata, la Incorvassi ha cominciato ad urlare tantissimo e a continuare nella sua elucubrazione contro Antonella e contro il fatto che Tavassi si sia confidato con lei…

A dare fastidio a molti è stata piuttosto la battutina di Antonella, che ha detto: “ecco ora di cosa si parlerà“.

Tavassi zittisce Antonella su Micol: Edoardo sbotta dopo quella battuta sul sesso e sul bacio

Ma oltre alla crisi di Micol, in molti hanno osservato che su di lei Antonella ha fatto davvero delle battutine poco felici, anche davanti ad Edoardo Tavassi. Anzi, proprio mentre parlava con lui.

Mentre stavano lavando i piatti, Edo le ha detto: “Antonella, devo fare una cosa davvero… devo fare sesso con Micol per il Grande Fratello…“

“Ma se neanche ti dà un bacio? Quale sesso?”, ha risposto la Fiordelisi

“No ma è da mo’ che ci siamo baciati, da ‘na vita…“, ha fatto presente Edoardo. Ma Antonella, senza demordere, ha ribattuto: “E perché non l’ho mai visto?“. “Perché si vergogna in mezzo alla gente… qualche bacio a stampo che vola lo avete visto… Ma si vergogna… dice che ha paura dei parenti che guardano…”, ha continuato lui.

“E non si vergognava quando si baciava con Edoardo? Ho visto le foto!”, ha detto ancora Antonella, facendo innervosire Tavassi che, un po’ scherzando e un po’ facendo il serio, ha ribattuto: “Ao mo stai a parla’ de mi’ moglie! Un po’ de rispetto. Scusa ma ora devi fare l’amica mia, devi essere felice per me…“

“Io sono felice ma vorrei si lasciasse andare di più…”, ha continuato imperterrita lei. E Tavassi, distrutto, ha concluso con un “E vabbè ma dalle tempo!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com