GF VIP, Micol smentisce il problema intimo di Edoardo Donnamaria: svela quel dettaglio piccante davanti a tutti

Al GF Vip, Micol Incorvaia smentisce davanti a tutti le affermazioni di Antonella sul 'problema intimo' di Edoardo Donnamaria

Il GF Vip continua a far parlare di sé, ancora per le affermazioni di Antonella Fiordelisi riguardo al “pistolino” di Edoardo Donnamaria, che hanno scatenato il gossip sulla questione intima del concorrente: è stata la sua ex fidanzata Micol Incorvaia che ha smentito pubblicamente le sue parole durante una cena con altri concorrenti del reality show. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip: il ‘pistolino’ di Edoardo Donnamaria e la smentita di Micol

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 2 gennaio, Antonella aveva detto, dopo che Oriana si era “appoggiata” sul fidanzato Edoardo Donnamaria: “Si è messa su di lui poggiando sul pistolino, dico ino perché era piccolo. Lo hanno visto tutti quanti”. Poco dopo, in confessionale, aveva aggiunto: “Ho detto ino perché c’era lei con lui! Altrimenti avrei detto altro tipo pistolone”. E poi ancora: “Io ho detto pistolino nel senso che lei ha messo le mani. Non volevo usare parole volgari. La gente poteva pensare alle dimensioni. Io però ho detto quella cosa in senso non volgare. Non volevo però passasse un messaggio sbagliato e quindi ho rettificato con Alfonso in confessionale”.

La questione delle dimensioni intime di Edoardo è diventata quindi di dominio pubblico al GF Vip, fino a che non è arrivata la smentita di Micol Incorvaia, sua ex fidanzata.

Mentre erano a cena insieme, Micol ha esordito, a tavola con Nicole Murgia e Antonella: “Possiamo sfatare il mito di questo ‘pistolino’?”

E Nicole ha aggiunto: “Sfatiamolo! Donnamaria non ha il pistolino. Io ovviamente non lo so, riporto quello che dicono…” Edoardo a quel punto ha fatto delle smorfie, tanto che Micol ha provato a stemperare la tensione con un “Ah, sorridente!”

Insomma, quella di Micol Incorvaia suona come una vera e propria smentita sulle dimensioni di Edoardo… ma perché lui ha reagito facendo delle smorfie? E, si sono chiesti in tanti, era proprio necessaria?

Onestini in mutande fa quel gesto a Giaele mentre sta parlando con Donnamaria: ma perchè l’ha fatto? Fan senza parole

Ma al GF Vip è andato in onda un altro momento hot “imbarazzante”, stavolta con un protagonista diverso: Luca Onestini.

Mentre Giaele De Donà stava chiacchierando tranquillamente con Edoardo Donnamaria, Luca era davanti a lei. A un certo punto, Onestini si è abbassato i pantaloni e, rimasto in mutande, si è piegato di spalle di fronte a Giaele mettendole praticamente il sedere in faccia. Qual è stato il motivo di questo gesto? Perché Onestini ha fatto così? E Giaele, come reagirà?

