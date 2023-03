Al GF Vip Micol e Oriana si sottraggono ai microfoni, ma cosa succederà dopo i provvedimenti di Mediaset? Ecco cosa potrebbe accadere alle due concorrenti.

Scattano le proteste tra i telespettatori del GF Vip dopo che Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno trovato un nuovo modo di eludere i microfoni, tra chi chiede provvedimenti e chi parla di regole che non sarebbero uguali per tutti…

GF Vip: Oriana e Micol eludono i microfon, proteste dei telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social gira una nuova clip nella quale si vedono le due concorrenti che si infilano nell’armadio a muro per parlare senza essere sentite… La questione ha fatto subito andare su tutte le furie i fan del programma, specie dopo le nuove linee guida diramate da Mediaset e dalla produzione del reality: il mancato utilizzo dei microfoni in maniere simili a questa, è stato detto, verrà severamente punito.

Tuttavia, il mancato utilizzo dei microfoni da parte di Micol e Oriana non sembra aver portato a conseguenze, almeno nell’immediato, tanto che in molti stanno animatamente protestando sui social.

“Le nuove linee guida valgono evidentemente solo per qualcuno“, ha scritto una persona. E un’altra ha risposto: “Mi sembrava di aver capito che nelle nuove linee guida c’era anche il mancato utilizzo dei microfoni (di proposito)! Sbaglio?!?! O vale solo per i Donnalisi?”

Ma non sono i soli che chiedono un intervento: “ancoraaaaaaa? Avevate detto duri provvedimenti per chi non rispetta le regole… ecco.. aspettiamo giovedì questi provvedimenti. In casa continuano atteggiamenti sbagliati da parte di molti ma i vertici tacciono”.

E c’è chi se la prende con la Marzoli: “Ma Oriana riesce per una volta a non cercare di eludere le telecamere e i microfoni in qualche modo e prenderci per cretini? Ora è uscita dall’armadio nascosta mentre parlava con Micol. Se hai qualcosa da dire PARLA“.

Succederà qualcosa alle due concorrenti? Oppure le clip verranno ignorate?

Luca e quel gioco con l’acqua in compagnia di Nikita: cosa è successo stanotte in piscina

In molti, nel frattempo, hanno notato che Luca Onestini e Nikita hanno ripreso i contatti. Anzi, mentre nella notte la Pelizon era in piscina, Onestini (ma anche Alberto e Antonella) ha preso a giocare con lei da fuori. Luca l’ha presa scherzosamente in giro, le ha lanciato l’acqua e ha cantato delle canzoni modificandole con l’inserimento della parola “Nikita“.

L’atteggiamento ha stupito molti, tanto che diversi telespettatori hanno riportato questo incremento di interazioni di Onestini con lei. Anzi, nel corso della giornata, l’ex tronista ha più volte scherzato con lei…

Nel frattempo, tra chi si immagina le nuove dinamiche che potrebbero crearsi e chi spera che Nikita non faccia nuovi voli pindarici in virtù del suo debole per Luca, ce n’è per tutti i gusti…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy