GF Vip, Nikita ci ricasca con Onestini: quella mano poggiata insieme lì. Cosa è successo stanotte

Al GF Vip, Nikita Pelizon ha dichiaratamente paura di ricascarci con Luca Onestini: ecco il gesto che l’ha fatta riflettere sulla questione.

Al GF Vip, la cotta di Nikita Pelizon per Luca Onestini è stata sin dall’inizio uno dei grandi “vorrei ma non posso” di questa edizione. Tra i due si sono alternati momenti di intimità e connessione con crisi e aperta ostilità… ma la concorrente sembra essere ad un passo dal ricascarci ancora.

GF Vip: Nikita ci ricasca con Onestini? Cosa è successo nella casa

Nella notte, Nikita ha raccontato di non riuscire a prendere sonno per via di un gesto di Luca: “Non riesco a dormire perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava. Poi mi ha chiesto se l’acqua della tisana e nel momento che stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso e quindi ha messo la mano sulla mia e io subito ho tolto la mano“.

A Nikita Luca piace, è fuori di ogni dubbio, nonostante ci siano alcuni aspetti del suo carattere che non la convincono…

In particolare, il gesto che l’ha sconvolta può sembrare stupido ma denota la sua grande sensibilità e, soprattutto, la voglia di non ricascarci con Luca…

Il momento piccante tra Nikita e Luca dopo tanti giorni di lontananza: è successo sul divano ieri sera

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita è qualcosa di totalmente assurdo per i telespettatori del programma, in quanto c’è un grandissimo tira e molla tra i due.

Dopo essere stati lontani per tantissimo tempo, nel corso della giornata di ieri, Luca e Nikita sono stati vicini e si sono guardati molto a lungo e intensamente, tanto che lei gli ha detto: “Non provare a guardarmi negli occhi perché tanto non capisci un ca..o”.

Nikita continuava ad addentare sensualmente un lecca lecca, fissando il coinquilino. La chimica tra i due e la tensione nell’aria era palpabile… Cosa succederà adesso?

