Incidente nella casa del GF Vip: Nikita Pelizon fa danni e rompe accidentalmente un lampadario mentre gioca con Luca Onestini.

Lo spettacolo non finisce mai nella casa del GF VIP: questa volta, l’episodio che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori ha visto protagonista Nikita Pelizon, in un momento particolarmente vivace.

LEGGI ANCHE :– GfVip, Nikita mette un biglietto nella valigia di Antonella: ecco cosa c’era scritto

GF Vip: Nikita Pelizon fa danni nella casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante il pomeriggio di ieri, Nikita ha involontariamente rotto un lampadario di vetro.

Tutto è iniziato quando la Pelizon ha deciso di lanciare un palloncino gigante contro Luca Onestini: ma, come spesso accade nella vita, le cose non sono andate esattamente come previsto. Il palloncino ha colpito il lampadario di vetro, facendolo cadere e rompersi in mille pezzi.

La reazione della concorrente non è stata delle migliori. Nikita ha urlato “No, non volevo!” con aria dispiaciuta e si è scusata con tutti i coinquilini.

Inutile dire che il video dell’incidente è stato postato su Twitter ed è diventato immediatamente virale. Qualcuno ha ironizzato sulla precisione di Nikita nel lancio del palloncino. Altri si sono chiesti se la concorrente avesse dei superpoteri per riuscire a rompere un lampadario con un solo colpo.

Nel frattempo in molti si sono divisi sul fatto se sia vero o meno che la Pelizon non lo abbia fatto apposta… E c’è addirittura chi ne chiede la squalifica: il gesto era pericoloso e quel lampadario rotto poteva far veramente male a qualcuno… Cosa succederà adesso?

Onestini sulla Pelizon: ‘me la voglio togliere dalla testa’. Cosa ha raccontato lasciando di stucco Giaele

Nel frattempo, nella casa più spiata d’Italia, in molti hanno notato che l’avvicinamento tra Onestini e Nikita, dopo le tensioni delle scorse settimane, è sempre più forte. Giaele ne ha parlato con lo stesso Luca, mettendo in chiaro di trovare assurdo che l’ex tronista non riesca ad ammettere di trovarsi bene in compagnia della Pelizon.

“Me la voglio anche togliere dalla testa – ha risposto lui – io voglio semplicemente star bene, senza rotture di scatole. Non è che le cose uno non se le ricordi o non le abbia ben chiare…”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy