GF Vip, Nikita scossa dalle parole di Antonella cade nelle braccia di Daniele: la reazione di Wilma

Luca Onestini e Oriana Marzoli sono sempre più vicini e Nikita si consola con Daniele... Anche se Luca presto potrebbe tirarsi indietro...

Nella casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha fatto notare a Nikita che “forse Oriana e Luca…” potrebbero diventare una coppia, e Nikita ha risposto: “il mio sogno si avvera… Glie l’ho anche detto”. Daniele ha poi aggiunto: “lei è in fissa con le telecamere e basta… A me si è avvicinata quando ero preferito”.

E proprio Nikita, forse scossa da Antonella che le ha raccontato di Oriana e Luca, si è avvicinata a Daniele che ha cominciato a coccolarla, sotto lo sguardo infastidito di Wilma Goich, rimasta in giardino a pochi centimetri da loro.

“Daniele che abbraccia Nikita e gli dà un bacio sulla fronte: la dolcezza, la tenerezza e soprattutto i modi che usa Daniele nei confronti di Nikita, questa è una delle amicizie più belle all’interno di quella casa” ha twittato un utente.

Il bacio tra Oriana e Luca Onestini c’è stato: il momento davanti agli occhi di tutti. C’è, però, un particolare che non tutti hanno notato

Intanto su Twitter spunta il video del momento esatto in cui tra Oriana e Luca scatta il bacio. Ma lo stesso Onestini, parlando con Giaele, ha spiegato che il problema per lui non sono di certo le telecamere ma che non gli sarebbe “scattato” quell’interesse tale da spingerlo oltre un semplice bacio con Oriana.

“Con l’inizio di questa sceneggiatura, possiamo dire addio alla possibilità che il Gf Vip faccia vedere i video di come si è comportato realmente Onestini con Nikita. Spero che con Oriana gli cadrà la maschera” ha twittato un utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy