GF VIP, Onestini mette alle strette Ivana: cosa le chiede romanticamente prima della puntata del Lunedì

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono apparsi molto affiatati e vicini: tra loro si è accesa nuovamente la passione?

Tutti sanno che Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo la loro primissima partecipazione al GF Vip, avevano incominciato una storia d’amore, andata avanti per qualche anno. Tra i due poi le cose non sono andate come sperato e, anche se sono rimasti in buoni rapporti, si sono lasciati.

Il GF Vip ha fatto rientrare Ivana in qualità di ex di Luca e subito i due sono apparsi affiatati e rispettosi del passato condiviso insieme. Oggi, in particolare, sono sembrati ancora più vicini, proprio in vista della puntata in diretta su Canale 5.

In un momento di intimità in casa, Luca ha infatti detto a Oriana: “Mi viene da piangere, non mi abbandonare più”. Su Twitter, un utente ha commentato: “Non lo so se nella confusione lì in cortiletto Ivana abbia sentito bene la frase… Noi sì!”.

In un altro momento goliardico nella casa, Luca ha chiesto a Ivana se è il suo “ex” o “fidanzato”… Insomma i due sembrano essersi riavvicinati molto.

Onestini e quel gesto esagerato nei confronti di Nikita: cosa ha fatto con la porta mentre lei correva nel giardino. E’ accaduto stanotte

Intanto, i rapporti tra Nikita e Luca sembrano sempre più tesi. Mentre infatti Nikita stava giocando con altri concorrenti della casa, facendo avanti e indietro dal cortile, Luca è apparso infastidito e ha pensato di chiudere la porta in modo da non permettere a Nikita di tornare nuovamente in giardino.

“Gli ha sbattuto la porta in faccia ma chi si crede di essere ? La casa e comune mica sua”, “Gli ha chiuso la porta ma non è mica casa sua, nella casa ci abitano tutti compresa Nikita. Quindi, caro Onestini e caro Alberto, se Nikita ha voglia di correre corre e gioca, come lo avete voi che l’avete fatto più pericolosamente tirandovi roba” hanno commentato alcuni.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy