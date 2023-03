Va in scena un litigio tra Onestini e Oriana al GF Vip: il motivo è una domanda indiscreta su Daniele Dal Moro.

La notte scorsa è andata in scena una lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. Il tutto è successo a causa di una domanda indiscreta posta dall’ex tronista riguardo al rapporto della modella con Daniele Dal Moro.

GF Vip: Onestini e Oriana litigano dopo ‘Obbligo o verità’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante una sessione di ‘obbligo o verità’ organizzata dalla stessa Oriana, quando è stato il turno di Onestini, quest’ultimo ha posto una domanda che ha scatenato l’ira della concorrente venezuelana. La domanda di Luca era la seguente: “Preferisci vincere il GF Vip o scegliere Daniele? Quello che scegli accadrà“.

La situazione è presto degenerata in una discussione accesa tra i due amici, dimostrando che i giochi (e le domande indiscrete) possono seriamente danneggiare i rapporti tra le persone. Alla Marzoli, infatti, non è piaciuta la domanda del coinquilino, tanto che è sbottata contro di lui

“Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi – ha detto – Questa domanda è di cattivo gusto! Non mi piace quello che hai fatto“.

La concorrente se l’è presa molto con Luca, anche in virtù della forte amicizia e del legame che si è creato tra loro: “Conosci Daniele, già lui pensa che io penso troppo al gioco. A me piacerebbe vincere, ma vorrei conoscere meglio anche lui. Io non ti avrei mai messo in difficoltà dicendoti di baciare Nikita come obbligo“.

La reazione di Daniele dal Moro alla risposta di Oriana sul fatto che preferisce vincere il GF VIP che Daniele: le parole nella notte

Ma come ha reagito Dal Moro rispetto alla mancata risposta di Oriana? La verità è che non ha detto nulla. Anche se Edoardo Tavassi, da parte sua, ha ipotizzato la possibile reazione di Dal Moro: “No, lei c’ha paura che Daniele, vedendo questa cosa pensi che…”

Il riferimento è ai timori di Oriana, che crede di perdere Dal Moro in quanto quest’ultimo la vede troppo concentrata sulla competizione.

