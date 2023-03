GF VIP, La domanda intima di Oriana a Martina su Daniele: Donnamaria imbarazzato da quella situazione. Cosa è successo

Al GF Vip, Oriana Marzoli, vuole risolvere i suoi dubbi con una domanda intima su Daniele Dal Moro da porre a Martina Nasoni. Ecco quale.

Da giorni, al GF Vip, si parla della confusione di Oriana riguardo i sentimenti di Daniele nei suoi confronti, tanto da spingerla a parlare con Martina Nasoni. Ma cosa sarà successo nella casa? E cosa c’entra Edoardo Donnamaria, imbarazzato dalla coinquilina venezuelana?

GF Vip: i dubbi di Oriana su Daniele e le confidenze a Martina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nonostante Oriana sia piuttosto convinta di piacere a Daniele, il comportamento altalenante di lui e la gelosia che lei prova nei confronti di altre donne presenti nella Casa, hanno scatenato dubbi e incertezze nella mente della giovane venezuelana.

È così che, alla ricerca di risposte, Oriana si è avvicinata alla sua rivale Martina, ex fidanzata proprio di Daniele Dal Moro. La modella ha cercato di capire la natura dei sentimenti del ragazzo nei suoi confronti, cercando rassicurazioni proprio nella Nasoni.

Innanzitutto, Oriana ha cercato di spingere Edoardo Donnamaria a fare a Martina qualche domanda più ‘hot’. In pratica, lo ha chiamato nel van e contemporaneamente ha chiesto alla Nasoni di non andare via. Quello che si è sentito è stato un “Martina” pronunciato da Oriana e uno stupito “Io? Ma che sei pazza? Ora poi? Ma questa è matta… mi sa che non parla bene l’italiano” pronunciato da Edoardo. Lui stesso ha detto poi: “Vorrebbe delle informazioni ma non mi sembra sia il caso“.

In molti credono infatti che Oriana volesse chiedere a Martina se, durante la sua relazione con Dal Moro, avessero rapporti regolari. Sulla sessualità di Daniele, infatti, è da tempo che si discute, tanto che si è anche parlato in puntata delle insinuazioni di diversi concorrenti su un fatto così privato.

Nella sera, ad ogni modo, la Marzoli si è avvicinata alla Nasoni, chiedendole informazioni su Daniele. Martina le ha semplicemente detto che Dal Moro è una persona lunatica, con sbalzi d’umore indipendenti dalle azioni delle persone che gli stanno accanto.

Inutile dire che, ora, in molti si aspettano un’esplosione da parte di Daniele… cosa dirà quando vedrà in puntata le clip sui dubbi di Oriana e le sue confidenze con Martina?

Donnamaria e la scena piccante con Oriana prima di entrare nella stanza di Daniele: è successo davvero

Daniele sembra essere finito davvero nel mirino di molti concorrenti, che ormai fanno quasi apertamente battute sulla sua sessualità. Sulla porta della camera dove lui dormiva, Edoardo ha fatto un gesto ‘hot’ nei confronti di Oriana.

La Marzoli era sulla porta, e lui ha fatto un paio di movimenti di bacino, appoggiandosi vistosamente su di lei… Poi, mentre Daniele dormiva, hanno provato a svegliarlo senza ritegno, infastidendolo mentre era tranquillamente sul letto. Tutto questo sarà mostrato in puntata? Avrà delle conseguenze e saranno presi provvedimenti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy