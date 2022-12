GF Vip, la scena tra Oriana e Onestini sul bancone della cucina davanti agli occhi di Nikita: come ha reagito la ragazza

Al GF Vip, Oriana Marzoli e Luca Onestini fanno di tutto per provocare Nikita Pelizon: ecco come ha reagito lei dopo il gesto in cucina.

Tanti telespettatori del GF Vip stanno discutendo per l’atteggiamento di Oriana e Luca Onestini nei confronti di Nikita: la concorrente venezuelana ha fatto un gesto osé con l’ex fidanzato di Ivana Mrazova davanti agli occhi della Pelizon. Ma perché sta facendo tanto rumore?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, bullismo verso Nikita? La lettera agli sponsor che sta girando sui social: cosa accadrà?

L’atteggiamento di Oriana e Luca Onestini nei confronti di Nikita non piace a nessuno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella sera, al GF Vip, Oriana si è stesa sull’isola della cucina, abbracciando Luca che le si è avvicinato con fare decisamente sensuale.

In molti li stanno accusando di fare tutto questo per provocare Nikita: “Non ha rispetto delle persone. Oriana non ha rispetto dei luoghi. Provoca solamente. Non ha rispetto di chi lavora li continuando a parlare in spagnolo. A me fa schifo“. Oppure: “Ma tutta questa pantomima fatta da Oriana e Luca solo per ferire Nikita la trovo squallida! E comunque questi ogni 2×3 stanno sempre a parlare in spagnolo. Basta!Prendiamo provvedimenti?”

E c’è chi invece fa notare che, nonostante l’atteggiamento provocatorio dei due, Nikita Pelizon ha mantenuto un contegno più che esemplare, reagendo in maniera composta e quasi indifferente: “Oriana e Fakestini come 2 bimbetti provocatori in cucina con Nikita. Lui mangia le crepes di lei, parlano perennemente in spagnolo, zoomate su viso di Niki fan capire che il GF Vip è complice. Niki snobba e non ci casca ed io orgogliosa. Oriana cancelled“.

Daniele interviene e attacca Oriana per difendere Nikita: il momento che i fan aspettavano da tempo. Cosa è successo stanotte

Oriana e Luca Onestini, poi, hanno attaccato direttamente la Pelizon davanti a tutti, alla quale hanno urlato contro una serie di accuse, tra cui un “a Nikita è caduta la maschera tre settimane fa“…

“Ma cosa c’entra Nikita adesso? – ha sbroccato Daniele Dal Moro – Lascia stare Nikita… ti conosco, sei chiara come le mie tasche“. Oriana ha allora rimbrottato: “Fino a ieri mi dicevi che ero carina e sensibile e ora…bla bla bla… oggi no“.

“Sensibile non l’ho mai detto, carina sì, niente di più – ha replicato Daniele – Di te possono dire tutti che sei falsa, di me non lo puoi dire“.

Poi, parlando con Antonino, ha aggiunto: “Luca ce l’ha con me perchè io difendo Nikita, tanto per me può dire e fare quello che vuole, per me resta sempre il fatto che Luca con Nikita ha sbagliato e lo porto avanti fino alla morte… poi non continuo a parlare di una cosa che non mi interessa nemmeno”.

Per ringraziarlo, Nikita gli ha dato un bacetto sulla spalla. Daniele l’ha abbracciata con un “Ciccia vieni qua, poverina che si spaventa quando urlo”, mostrando tantissima dolcezza nei suoi confronti.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com