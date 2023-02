GF Vip, Oriana perde la testa dopo la puntata: calci e pugni ai mobili. Inveisce anche contro Daniele

Oriana va su tutte le furie e le telecamere della casa la inquadrano mentre prende a calci una porta

Nella casa del GF Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non riesce a trovare un equilibrio.

Daniele continua ad avere delle riserve sulla ragazza, che durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 è anche apparsa stanca ed esausta di essere giudicata per le sue azioni. Dall’altra parte, però, il giovane non riesce nemmeno a chiudere del tutto, tentennando continuamente.

Dopo la diretta, Oriana si è chiusa nella camera da letto con il suo amico Luca Onestini per sbollire la rabbia e calmarsi, ed è stata inquadrata dalle telecamere della casa mentre prendeva a calci una porta.

Oriana si è confidata ancora una volta con Luca e le immagini del suo sfogo sono state commentate su Twitter, dove in tanti sono rimasti negativamente colpiti dalla sua reazione.

La frase di Oriana proprio su Daniele che la mette in cattiva luce? ‘Faccio finta che mi interessa…’: ecco i dettagli

Intanto, chi sta dalla parte di Daniele, ha scovato un video in cui Oriana spiega le sue reali intenzioni. “il mio cuore è occupato dal mio ex, poi qua dentro faccio finta che mi interessa qualcuno ma non mi interessa nessuno” ha detto la ragazza meno di un mese fa, confindandosi in cucina con Davide e Nicole.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy