GF VIP, Orietta Berti e la ‘gaffe’ su Sanremo mentre era in diretta su Canale 5: cosa ha commentato

Orietta Berti, impegnata nello studio del GF VIP di casa Mediaset, non ha resistito nel commentare il Festival di Sanremo, in onda su Rai 1

Quest’anno, Mediaset ha deciso di non modificare il proprio palinsesto durante la settimana in cui va in onda sui canali Rai il Festival di Sanremo e di competere in termini di share. Tutto è rimasto invariato e per questo, giovedì sera è andata in onda una nuova puntata del GF VIP in diretta su Canale 5, mentre su Rai 1 si consumava la terza puntata del Festival.

Tuttavia, l’opinionista in questa edizione del reality show, Orietta Berti, sembra mostrare un forte affetto per il Festival di Sanremo, dimostrato dai suoi commenti sui social riguardo ai Maneskin che si sono esibiti sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti.

Alfonso Signorini non ha fatto commenti a riguardo e si sa già che l’anno prossimo Orietta non tornerà come opinionista del Grande Fratello Vip. La cantante ha spiegato che tornerà da Fabio Fazio, con cui ha lavorato per molti anni.

Ecco la share del GF VIP durante la terza puntata di Sanremo 2023: resterete sorpresi. Ecco i dati auditel

La terza serata del 73° Festival di Sanremo ha attirato un numero significativo di spettatori. La prima parte della gara canora è stata seguita da un pubblico di grandi dimensioni, mentre la seconda parte ha attirato ancora più spettatori.

In base ai nuovi dati auditel, la terza serata del 2022 avrebbe ottenuto un share del 57%, in confronto al 54,1% registrato lo scorso anno. Rispetto all’anno precedente, il Festival di Sanremo ha registrato un aumento percentuale e assoluto di spettatori.

Foto: Kikapress