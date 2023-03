Daniele Dal Moro, dopo la squalifica dal GF Vip, fa un regalo di compleanno alla sua amica Nikita

La produzione del GF Vip continua la linea dura intrapresa qualche settimana fa e per questo ha squalificato senza possibilità di appello Daniele Dal Moro, dopo alcuni episodi accaduti a telecamere accese e ritenuti eccessivi.

Fuori dalla casa del GF Vip, Daniele ha pubblicato un tweet per fare gli auguri di compleanno a Nikita e il gesto non è passato inosservato dagli utenti che stanno seguendo con passione la trasmissione, nonostante i numerosi episodi spiacevoli.

Dal Moro ha così deciso di celebrare la sua amicizia per la ragazza ancora impegnata nel reality, aggiungendo anche un hashtag al suo commento che non lascia spazio a dubbi: “Buon compleanno #dakita”.

Daniele Dal Moro interviene su Twitter per dire quello che pensa di Oriana Marzoli

Sempre Daniele, in alcuni contenuti pubblicati sui social, ha parlato della sua esperienza nel reality show e della sua opinione su Oriana Marzoli. Il giovane ha dichiarato che sebbene Oriana urlasse spesso e sembrasse infantile, aveva la percezione che molti dei concorrenti la sostenevano.

Ha anche aggiunto che, nonostante gli piacesse Oriana come persona, non era giusto che lei avesse tanto potere all’interno della casa. Dal Moro ha inoltre rifiutato di inviare un video saluto ad Oriana dopo la sua uscita dal programma, poiché non voleva che venisse strumentalizzato, e ha promesso di raccontare la sua verità sul Grande Fratello in futuro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy