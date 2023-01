GF Vip, brutta scena con il cibo: Oriana, Luca e Tavassi protagonisti di un momento molto criticato nella notte

Al GF Vip va in scena una brutta scena da parte di diversi concorrenti che hanno preso a lanciare cibo addosso a Oriana. Saranno presi provvedimenti?

Nella notte al GF Vip, dopo la puntata, il comportamento dei concorrenti del reality show di casa Mediaset ha fatto indignare i telespettatori: i vipponi hanno infatti preso a giocare con il cibo, gettandolo a terra senza ritegno. Cosa accadrà adesso? Le proteste dei fan saranno in grado di far cambiare le cose?

GF Vip: i concorrenti giocano con il cibo, il momento finisce sotto accusa

Andiamo con ordine e partiamo dal principo. A finire sotto accusa sono diversi concorrenti del GF Vip: Edoardo Tavassi e Donnamaria, Micol Incorvaia, Luca Onestini e anche Oriana, sebbene in veste di “vittima”. Ad un certo punto, infatti, la Marzoli è caduta e gli altri hanno cominciato a gettarle del cibo addosso: verdure, frutta, patate e tutto ciò che trovavano.

Il momento ha fatto indignare tantissimi telespettatori, che hanno denunciato la mancanza di rispetto per il cibo da parte dei concorrenti del GF Vip: “Comunque il cibo buttato per terra, come sempre trattano cibo e cose non di loro proprietà in maniera schifosa. Belli i vecchi tempi,dove anche se rompevi un bicchiere ti rompevano le p…e. Quest’anno fanno il ca..o che gli pare“.

Saranno presi provvedimenti nei confronti dei concorrenti del reality show?

Lo spreco di cibo è stato quindi da più parti denunciato, anche se c’è chi fa notare che quello buttato addosso ad Oriana era per lo più cibo con la buccia che poteva poi essere tranquillamente mangiato e quindi non sarebbe mai andato buttato.

Ad ogni modo, cosa succederà adesso? Il Grande Fratello prenderà seri provvedimenti nei loro confronti? Magari intervenendo sul budget per la spesa… In molti se lo augurano… Avverrà davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy