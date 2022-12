GF VIP, Spinalbese parla del segreto su Belen Rodriguez detto a Oriana: ‘Questa cosa la sai solo tu’

Antonino Spinalbese ha raccontato ad Oriana un segreto su Belen Rodriguez? Ecco cosa ha detto dopo l’ultima puntata del GF Vip.

Al GF Vip, Oriana Marzoli ha rivelato di conoscere un segreto scioccante di Antonino Spinalbese riguardante la sua ex: Belen Rodriguez. Quanto ci sarà di vero? L’hair stylist le avrà davvero fatto delle confidenze a riguardo? Oppure si tratta solo di una punzecchiatura volta a provocarlo?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la scena super piccante tra Oriana e Giaele: Onestini non riesce a trattenersi. Cosa è successo stanotte

Sul segreto che Spinalbese ha rivelato ad Oriana c’entra Belen Rodriguez?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In puntata, Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente venezuelana di svelare questo presunto segreto, ma lei non ha detto altro che Antonino le ha parlato di Belen.

A quel punto, Antonino ha preso la parola, dicendo di non aver svelato nulla di compromettente ad Oriana: “Qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’. Io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora, secondo te, lo vado a dire a Oriana?“

E poi ha aggiunto: “Ma chi le crede a Oriana?! Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei“.

Antonino è ancora innamorato di Belen? Cosa pensa Oriana

Qualcosa, però, ad Oriana l’avrà raccontata, dato che qualche giorno fa aveva fatto riferimento al fatto che la Marzoli creda che lui sia ancora innamorato di Belen.

“Quindi pensi ancora che sia innamorato di lei? Secondo me tu ci credi davvero è – le ha detto – Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”.

Quale sarà la verità? Spinalbese avrà davvero raccontato alla Marzoli un suo segreto su Belen Rodriguez?

Oriana viola il regolamento con Giaele e Onestini: il momento catturato dalle telecamere. Cosa rischiano

Oriana sembra non essere molto affidabile ma ha fatto un gesto che non avrebbe dovuto fare mentre parlava con Luca Onestini e Giaele, ovviamente in spagnolo…

Già il fatto di parlare in una lingua che non sia l’italiano potrebbe causarle richiami e conseguenze ma, tra le altre cose, in molti hanno notato che non appena i tre si sono accorti di essere inquadrati, hanno smesso di parlare e si sono allontanati…

Succederà qualcosa? Perché parlano lontano dalle telecamere? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy