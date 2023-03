Antonella Fiordelisi continua a far discutere i vipponi nella casa, nonostante sia uscita dal gioco

Nella casa del GF Vip si è parlato ancora di Antonella Fiordelisi, nonostante la ragazza sia stata eliminata dal gioco settimana scorsa. Antonella è infatti tornata fuori dalla porta rossa per dire la sua ad alcuni dei vipponi rimasti ancora in gioco, soprattutto a Micol Incorvaia, con cui si è consumato un acceso dibattito.

Antonella ha rivelato a Micol che Donnamaria avrebbe smesso di seguire sui social sia Micol che sua sorella Clizia, alla luce di quanto visto una volta fuori dalla casa di Cinecittà.

Una volta finita la diretta, Tavassi e Oriana si sono confrontati proprio su Antonella ed Edoardo che fuori dalla casa del GF Vip continuano la loro storia d’amore. “Diceva le peggio cose (su Antonella) e dopo gli va bene fare…” ha insinuato Tavassi su Donnamaria, trovando il pieno consenso di Oriana.

“Tavassi per mesi ha detto che Antonella in casa sfruttava la coppia, adesso che sono fuori insinua che a sfruttare la coppia è Edoardo. Fermate il gioco non sto capendo” ha commentato un utente su Twitter.

Intanto su Instagram, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria condividono con i fan la loro quotidianità. Sul profilo social della ragazza è comparsa una foto della coppia in cui però il viso di Donnamaria è apparso modificato con un’app di fotoritocco. Lo stesso Edoardo ha commentato: “non ce credo che m’hai faceappato”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy