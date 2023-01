GF Vip, Wilma fa insinuazioni pesanti su Nikita: saranno presi provvedimenti?

Al GF Vip, Wilma Goich fa delle affermazioni incredibili su Nikita Pelizon. Quelle accuse potrebbero costarle davvero care.

Al GF Vip, Wilma Goich ha fatto delle insinuazioni pesanti su Nikita Pelizon, sostenendo che sia in contatto con persone che fanno cose decisamente inquietanti. Ma cosa avrà mai rivelato sulla coinquilina? E perché le sue parole potrebbero costar caro?

Wilma Goich e quelle parole su Nikita: “Occhi cattivi… ed è in contatto con certe persone”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Parlando con Sarah e Oriana, per prima cosa Wilma ha detto che lo sguardo di Nikita è sempre di sfida. E poi: “Quando mi guarda, io non la guardo più e cambio strada. Mai guardare negli occhi le persone che ti sfidano e che sono cattive”.

Ma è quello che ha aggiunto dopo che ha lasciato interdette Oriana e la Altobello, nonché il pubblico a casa: “Queste persone trasmettono quello che vogliono e lei lo fa. Perché frequenta persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia, le è scappato e ha detto che conosce persone che ti mettono in contatto con… Io le ho detto: ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Non ci credo proprio. Per me hanno dei trucchi e io non andrei mai da una persona del genere. Io vado a letto e dico le mie preghiere“.

E ancora: “Io non ho bisogno di mettermi in contatto. Mia figlia la sogno, ce l’ho qua, ce l’ho dentro. Non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime. Questa cosa me l’ha detta un mese fa. Lei evidentemente frequenta questa gente. Bisogna diffidare di queste persone“.

Insomma, parole pesanti che stanno facendo discutere. Sui social c’è chi è d’accordo con Wilma e chi ne critica l’atteggiamento nei confronti di Nikita. Questo argomento verrà tirato fuori in puntata? Saranno presi provvedimenti verso Wilma?

Luca Onestini e quella scena con la Murgia per far ingelosire Nikita: cosa è successo stanotte

Wilma ha poi detto altre parole che intendono una certa ostilità nei confronti di Nikita ma anche di Dana. Parlando con Luca Onestini e Nicole Murgia, ha proposto di dar vita a una strategia: “Io vorrei fare un esperimento… Da domani voi due cominciate a flirtare. Voglio vedere ogni movimento… non è detto ciò che potrebbe essere. Fuori uno, dentro l’altro“.

Secondo molti si tratta di un modo per fare ingelosire la Pelizon e, al contempo, per mettere una pezza al fatto che la Murgia non abbia dinamiche, al fine di evitare che esca al posto della Saber. Come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy