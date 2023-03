Antonella è stata ufficialmente eliminata dal GF VIP, ecco dove è andata dopo aver abbandonato la casa

A sorpresa, Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF VIP per volere del televoto. Subito dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà, in rete è spuntata una sua foto abbracciata ad Edoardo Donnamaria e Marco Giro.

Marco è un amico stretto di Antonella Fiordelisi e lavora come talent management. Quando Antonella ha iniziato la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Marco le ha dedicato un post su Instagram in cui l’ha elogiata per la sua autenticità e il suo spirito solare. Le foto pubblicate sui social mostrano come si sia fatto trovare pronto fuori dalla casa per accoglierla e farla ricongiungere con Edoardo.

Anche Donnamaria ha immediatamente commentato l’eliminazione di Antonella, scrivendo: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu”.

GfVip, ecco dove è andata Antonella dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello

Su Twitter, Antonella ha subito partecipato a una diretta in cui ha spiegato che dopo l’uscita dallo studio è andata a casa di Edoardo. “Adesso sto bene. Sono a casa di Edoardo” ha spiegato la giovane, che è tornata immediatamente anche a registrare stories su Instagram per mostrare la sua felicità.

Qualcuno su Twitter però non è del tutto convinto dello stato d’animo della ragazza e ha commentato su Twitter: “Sì sì… Lei è felicissima di essere uscita a un passo dalla finale… Vi ringrazia infinitamente! Io non oso neanche immaginare quante ve ne sta dicendo dietro”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy