GfVip, Antonella lo rivela ad Edoardo sotto le lenzuola: le è accaduto in tutte le storie che ha avuto

Antonella ed Edoardo continuano la loro storia d'amore e sotto le coperte si fanno nuove confidenze

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano la loro relazione nella casa del GF Vip tra alti e bassi.

La coppia, dopo tutti questi mesi, sembra aver raggiunto un nuovo stato di consapevolezza, tanto da farsi alcune confidenze sotto le coperte.

Antonella ha infatti confidato ad Edoardo: “In tutte le relazioni che ho avuto, anche se mi hanno fatta stare bene, mancava sempre qualcosa. Non ho mai pensato a un futuro o una famiglia perché in cuor mio sapevo che non sarebbe andata… Con te non l’ho mai pensato… Ho pensato a una famiglia”

GfVip, Edoardo boccia la proposta di Antonella: ‘non riesco’

Il discorso di Antonella è andato avanti, tanto da fare una proposta ad Edoardo: “forse tu hai bisogno di non vedermi per un po’ per capire se è cambiato qualcosa… Mi sono dovuta rileggere le cose che mi scrivevi per stare bene.

Edoardo però ha subito bocciato la sua idea: “Ma non lo vedi come sto se sto lontano da te anche solo un giorno? Non voglio non vederti, non riesco”.

