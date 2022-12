GfVip, Antonino lo ha fatto con Nikita… la rivelazione sconcertante di Alberto

Alberto si confida con altri concorrenti e svela un episodio su Antonino che gli ha dato da pensare

Nella casa del GF Vip alcuni vipponi hanno scoperto episodi accaduti nel passato: è il caso di Alberto che si è allontanato parecchio da Antonino, con il quale invece sembrava aver stretto una bella amicizia.

In un momento di confidenza nella camera da letto, Alberto ha cominciato a parlare con Giaele, Oriana e Sarah, spiegando: “Io e Nikita non siamo esattamente compatibili, però la apprezzo: è una ragazza sensibile e generosa. Lui andò da Nikita a parlare malissimo di me, proprio quando stavamo legando di più. Scopro delle cose del passato che mi lasciano perplesso”.

“La cosa più scioccante non è che Antonino sparlasse di Alberto ma che Antonino sparlasse di Alberto con Nikita” ha twittato un utente. “Ricordo perfettamente: unico dialogo Nikita-Antonino, lui diede del parac*lo falso ad Alberto perché dopo la nomination aveva voluto chiarire con Nikita” ha puntualizzato qualcun altro sui social.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy