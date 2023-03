GfVip, ‘va in tilt’: ecco cosa ha rivelato Martina ad Oriana sul conto di Daniele

Oriana si sente insicura nei confronti di Daniele Marzoli e decide di parlarne con Martina Nasoni

Nella casa del GF Vip, un po’ a sorpresa Oriana e Martina si sono confrontate su Daniele e sul suo modo di essere. Oriana ha infatti sentito la necessità di parlare con qualcuno che conosce meglio di lei il ragazzo.

Oriana ha infatti chiesto a Martina: “Voglio capire un po’ come fa” e Martina le ha spiegato: “se tu gli dici “fidanziamoci” lui va in tilt, ma non perché non gli piaci ma perché ha paura”.

Oriana ha poi aggiunto: “Che gli piaccio in quel senso lo so, però non voglio che si fermi qua. So che gli piaccio anche come persona, non voglio che finisca qua, voglio che vada oltre, fuori, perché mi piace veramente”.

Intanto, Oriana ha cercato di smorzare un po’ la tensione organizzando insieme ad altri inquilini un piccolo scherzo a Daniele. Mentre infatti il ragazzo stava dormendo in camera da letto, i vipponi lo hanno raggiunto, e di nascoso, Oriana si è messa a ballare praticamente sulla sua faccia.

