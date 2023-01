GfVip, Daniele inizia la protesta contro gli autori e si rifiuta di farlo: verranno presi provvedimenti contro di lui?

Daniele Dal Moro riluttante contro la produzione del programma: in arrivo provvedimenti?

Nella casa del GF Vip molti utenti hanno notato negli ultimi giorni l’atteggiamento riluttante di Daniele Dal Moro. Il giovane avrebbe messo in atto una serie di comportamenti contro la produzione, a partire dal microfono e dagli occhiali da sole.

Il primo, si sa, deve sempre essere indossato correttamente. Gli occhiali da sole, invece, sono vietati perché nascondono gran parte del viso e delle espressioni, compromettendo la corretta comunicazione delle dinamiche della casa in televisione.

“Reagire in questo modo, consapevole del fatto che si rischiano provvedimenti generali per indossare gli occhiali e stare senza microfono, è da persone immature che fanno i capricci se vengono messi in discussione” ha twittato un utente.

“Io non capisco perché non prendono provvedimenti… Vedo un sacco di persone là dentro senza rispetto, e c’è da dire che sono loro a dargli il pane oltre essere pagati profumatamente” ha commentato qualcun altro sui social.

GfVip, Oriana lo fa appena vede Daniele, la reazione che spiazza tutti

Intanto, Oriana è stata vista evitare di incrociare la stessa strada di Daniele: i due ormai a malapena si parlano e il ragazzo non intende chiarire con lei. “No no rimango qui…” ha affermato sottovoce Oriana in veranda, appena ha visto aggirarsi Daniele poco più in là.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy