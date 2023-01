GfVip, ‘ho visto che faceva’: Daniele smaschera la Murgia davanti a tutti

Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip mette in guardia i suoi compagni di gioco da Nicole Murgia

Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro si è espresso sul suo rapporto con Nicole Murgia, mostrando delle perplessità sui suoi atteggiamenti.

“Con lei ho avuto una cosa che non mi è piaciuta, nel comportamento che ho visto che faceva. A me diceva cose, mi parlava di Oriana e dopo loro erano amiche” ha spiegato Daniele a Davide, in giardino.

“Mai fidarsi della Murgia. Così, a istinto… Non c’entra niente con quello che hanno urlato, questo è un profumo di diffidenza” ha affermato sempre Daniele, in cucina, davanti a tutti gli altri inquilini.

GfVip, ecco cosa hanno urlato alla Murgia: i coinquilini hanno sentito tutto

Intanto, fuori dalla casa, alcuni seguaci del programma hanno deciso di “mettere in guardia” i concorrenti sempre su Nicole Murgia, e la scena è stata ripresa dalle telecamere.

“Donnalisi, Incorvassi, attenti alla Murgia!” ha urlato qualcuno fuori dalle mura, cercando così di comunicare con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy