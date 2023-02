GfVip, ‘non è che da casa sono scemi!’: Edoardo Tavassi contro l’opinionista per l’immunità data

Edoardo Tavassi si lamenta con i concorrenti dell'atteggiamento dell'opinionista, che salverebbe dalle nomination sempre la stessa persona...

Nella casa del GF Vip, dopo l’ennesima puntata in diretta, Edoardo Tavassi ha cominciato a lamentarsi della scelta dell’opinionista che a suo dire, “salverebbe” dalle nomination sempre la stessa persona.

Tavassi si riferisce a Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai nascosto di tifare per Antonella Fiordelisi e di assegnarle di volta in volta l’immunità proprio perché ha capito che una gran parte dei concorrenti la voterebbe immediatamente per mandarla in nomination.

“Non è che da casa sono scemi, a un certo punto anche da casa diranno qualcosa…” ha spiegato Edoardo.

Su Twitter, c’è chi ha commentato che Sonia “non la rende mai immune quando c’è la nomination per i preferiti. Lo fa apposta”. Insomma, il Grande Fratello è un gioco e, come tale, tutti si comportano come meglio credono.

GfVip, si mettono d’accordo sulle nomination: Giaele, Micol e la Murgia incastrate dalle telecamere

Intanto, nella casa c’è anche chi è stato pizzicato dalle telecamere mentre cerca di mettersi d’accordo proprio per le nomination. Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, infatti, si sono confrontate per capire chi nominare, tra amici e nemici.

“Si possono mettere d’accordo quanto vogliono su chi nominare, tanto è il pubblico che decide: se nominano uno forte e si trovano pure loro al televoto, allora sono cavoli loro, insomma bisogna reagire con intelligenza” ha commentato uno spettatore su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy