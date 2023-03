Oriana, Daniele e la cena come se fosse il loro primo appuntamento: come è andata

Daniele e Oriana hanno avuto la possibilità di cenare insieme in un momento organizzato dalla produzione, come se fosse un vero appuntamento fuori dalla casa del reality.

Subito dopo, Oriana è corsa dalle sue amiche Giaele e Micol a raccontare cosa è successo. Micol ha subito espresso il suo parere: “Sentivo che ridevi e che eri felice”. Oriana ha però spiegato: “Sì ma il bacio non c’è stato, avevamo le telecamere puntate addosso e le luci alte. Non eravamo molto a nostro agio. Mi chiedo perché la produzione non le ha abbassate se sai che sto facendo un “finto date””.

La sua frase ha suscitato qualche dubbio in chi è convinto che Oriana non sia poi così interessata a Daniele e che stia fingendo. “Finta da sempre nell’aspetto, nel modo di relazionarsi, nel fingere della amicizie, nel fingere un interesse. Finta, ecco tutto” ha twittato un utente.

Sui social, però, c’è chi ha dato una spiegazione alla sua affermazione: “”Facevo finta di avere un appuntamento” è uguale a: fingere di essere fuori a un primo appuntamento”.

GfVip, ‘da piccolo lo menavano’: cosa confida Oriana sul conto di Daniele agli altri conquilini

Oriana ha poi aggiunto alcuni dettagli sulle confidenze che lei e Daniele si sono fatti.

“Mi ha raccontato delle cose. Quando era piccolo lo menavano. Non sapevo queste cose. Ora capisco perché va in difensiva, queste cose fanno tanto su una persona, rimangono”. ha spiegato Oriana.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy