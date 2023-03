Daniele non si accorge del compleanno di Antonella Fiordelisi e in casa spunta la gaffe

Nella casa del GF Vip, nonostante battibecchi, litigate e discussioni al limite della censura, c’è ancora spazio per sorridere e scherzare in vista della finalissima di questa discussa edizione, attesa tra poche settimane.

Artefice dell’ultima gaffe è Daniele Dal Moro che non aveva capito che l’ultima puntata in diretta del GF Vip andata in onda su Canale 5 è avvenuta in concomitanza del compleanno di Antonella Fiordelisi.

“Auguri di che? Ah è il tuo compleanno?!” ha esclamato Daniele in cucina, a fine puntata. In tanti sono scoppiati a ridere. “Ragazzi sono entrato qua dentro che avevo due neuroni, ora ne ho uno” ha ironizzato il ragazzo.

Il bel gesto di Daniele per Oriana, Alfonso Signorini lo ha fatto notare in diretta

Intanto Daniele continua la sua frequentazione con Oriana e, durante la diretta, Alfonso Signorini ha notato il bel gesto che il ragazzo ha deciso di fare per lei.

“Se tu non nomini Onestini perché hai paura che Oriana ci rimanga troppo male, vuol dire che vuoi tanto bene a Oriana, lo sai” ha spiegato il conduttore.

