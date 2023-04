Edoardo Donnamaria si è riavvicinato a Nikita Pelizon fuori dalla casa del GF Vip. Il video stupisce i fan su Twitter

Fuori dalla casa del GF VIP è accaduto qualcosa di decisamente inaspettato, considerando i rapporti mantenuti fino all’ultimo giorno tra i concorrenti.

Edoardo Donnamaria è infatti apparso abbracciato a Nikita Pelizon, durante un breve video sui social condiviso da alcuni dei vipponi, che si sono incontrati dopo la pubblicazione del nuovo progetto musicale del ragazzo: Edoardo ha infatti lanciato il brano “Il cielo stanotte”.

Sarà forse stato merito di Antonella Fiordelisi, visto il sentimento di amicizia che la lega a Nikita? “Vedere Edoardo ricredersi su Nikita una volta uscito da quell’ambiente stra tossico in cui si trovava, mi rende così felice”, “bellissimo vederli insieme, e la canzone di Donnamaria è bellissima” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

“Lui ha sempre stimato Nikita tanto che rimproverava Antonella, poi ha iniziato ad ascoltare Onestini e si è distaccato”, “Edoardo voleva un gran bene a Nikita e ricordo che diceva ad Antonella: “cerca di parlare e conoscerla”. Con l’entrata di Tavassi, Micol, Onestini e Oriana sono cambiate delle cose” hanno commentato altri utenti.

La frecciata di Nikita a Edoardo Tavassi su Instagram: ecco come lo prende in giro

Nikita è stata ampiamente criticata per il suo modo di fare, per essere una tutta “peace and love” e che “abbraccia gli alberi”.

A tal proposito, la ragazza non ha perso tempo nel lanciare una frecciatina proprio a Tavassi. In un video su Twitter, la si vede abbracciare un albero e dire, sorridendo: “Sento le energie, aspetta che sento cosa mi dice… Mi dice: ciao Tava!”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy