GfVip, Giaele mette all’angolo Davide dopo la diretta: ‘questa è una para….ta’

Davide non ha preso bene le nomination ricevute, accusando Giaele. La ragazza però ha subito messo i puntini sulle i

Dopo la diretta su Canale 5, i concorrenti del GF Vip hanno discusso delle nomination: in particolare, Giaele ha voluto mettere all’angolo Davide e la sua scelta.

Quest’ultimo infatti, ha spiegato che nel momento in cui una ragazza diventa la fidanzata di un suo amico, lui evita di nominarla: “La donna del mio amico va rispettata” ha affermato.

Giaele ha cercato di spiegargli che le persone rimangono concorrenti separati e che ognuno fa il suo percorso, accendendo la discussione. “Questa è una para****ta, nominarti perché dai una risposta di me**a non è una para****ta, questo lo è: non nominare una ragazza perché diventa la fidanzata di un tuo amico!” ha spiegato Giaele.

Giaele ha inoltre specificato di non essersi alleata con Oriana contro di lui: “tranquillo, non abbiamo bisogno di fare queste cose: ti voleva nominare già da un po’, semplicemente non le piaci”, ha aggiunto.

GfVip, ‘voglio i nomi’: Giaele non ci sta e vuole spiegazioni da Davide

Davide non ha mandato giù le nomination ricevute e ha accusato Giaele e Oriana di litigare con tutti ma poi di arrivare a nominare lui, per portare avanti qualche strana strategia: “Voglio i nomi dato che fai delle accuse: con chi mi scanno io?!” ha subito controbattuto Giaele.

“Se la prende per la nomination di Oriana quando sappiamo tutti cosa dice su di lei anche solo quando sente nominare il suo nome” ha commentato un utente su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy