GfVip, Luca Onestini contro gli autori del programma: cosa ha detto dopo la puntata

La produzione del GF Vip redarguisce tutti i concorrenti ma Luca Onestini non ci sta e si lamenta

La nuova puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 ha mostrato un certo malcontento da parte di Alfonso Signorini e degli autori nei confronti dei concorrenti, giudicati maleducati e fin troppo sopra le righe in alcune litigate e discussioni.

Tutti gli inquilini sono stati redarguiti e nessuno è stato escluso dai provvedimenti disciplinari, ma Luca Onestini ha mostrato una certa sofferenza contro le decisioni della produzione. Dopo la diretta, Luca si è sfogato: “Qui c’è gente che distorce la realtà ed è un fatto, ma che venga fatto durante la puntata… Io sono scioccato. Non so se lo fanno per pareggiare la cosa ma è inaccettabile, non puoi raccontare delle cose che non esistono”.

Luca ha poi aggiunto: “Se fossero state dette cose irripetibili ti cacciano. Quando a Martina, Oriana risponde ‘se ti avessi detto questo me l’avrebbero fatto vedere’, lei risponde con ‘tu ti togli il microfono per dirlo’. Ma se ci sono i video…”.

GfVip, la reazione di Antonino alla decisione degli autori: ecco cosa pensa veramente del dimezzamento della spesa

Intanto però i concorrenti sono stati puniti col dimezzamento del budget da usare per fare la spesa, per ben due settimane. Antonino ha criticato la decisione, ironizzando sul “rimedio” trovato dalla produzione per punirli.

Secondo alcuni utenti, infatti, “è stato vergognoso dimezzare la spesa, dovevano fare un televoto flash” come accaduto in altre situazioni passate.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy