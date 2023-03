GfVip, ‘senti voci, vedi cose’: Luca Onestini provoca nuovamente Nikita dopo la puntata

Nikita Pelizon e Luca Onestini continuano a non andare d'accordo

Subito dopo la diretta su Canale 5, i concorrenti del GF Vip si sono messi a cucinare per cenare insieme.

Ancora una volta Nikita Pelizon e Luca Onestini sono arrivati ai ferri corti. Luca non ha perso occasione per provocare Nikita, mentre quest’ultima stava chiarendo con Andrea Maestrelli.

Luca ha parlato della credibilità della ragazza che a suo dire sarebbe sfumata aggiungendo “hai detto te che ormai senti le voci e vedi le cose”, alludendo al suo inventarsi cose che non esistono.

‘Non è perchè mi stai rivalutando’, ecco cosa dice Nikita a fine puntata sulla situazione che si è creata nella casa

Poco più tardi, Nikita si è confrontata con Giaele sulla situazione che si è creata nella casa dopo l’ennesima “strigliata” fatta in diretta da Alfonso Signorini, dicendo: “Se la gente vuole essere ‘peace and love’ di colpo va bene, ma non dimentico di tutto quello che è stato detto fino al giorno prima: ‘attrice, finta, finte amiche, reciti, non sei così, falsa’…”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy