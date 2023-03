Micol Incorvaia è stata sorpresa dalle telecamere mentre critica Nikita Pelizon

Sui social, alcuni utenti hanno condiviso un video in cui si vede Micol Incorvaia parlare male di Nikita Pelizon al suo fidanzato Edoardo Tavassi.

Micol ha fatto notare a Edoardo che Nikita, quando parla, userebbe sempre le stesse parole: “Di base, indi per cui, nel mentre…”.

I fan della ragazza non hanno apprezzato la critica, fatta tra l’altro di nascosto, e hanno commentato sui social scrivendo: “Si definisce “intercalare” ma nel mezzo Nikita ci mette discorsi sensati e profondi, quelli che a lei non ho mai sentito fare”, “Invece il tuo principe azzurro: “Aò, che stai a di’, Nun se po’ vedé… Vera classe!”.

E ancora: “Poi ditemi che Antonella non aveva ragione, ma sono felice perché in questi giorni sta uscendo il peggio di queste persone”, “Anche tu non ne sei esente. Dodinoo, dodinaaa, specchio delle mie brame, piastra dei miei sogni, tappezzeria per capelli, cipria al posto dello shampoo, zatteroni con suola di 40 cm per arrivare a 1 metro e mezzo, veleno a perdere”.

Il dolce pensiero di Nikita per Antonella: ecco cosa fa per lei dentro la casa

Intanto Nikita pensa ancora alla sua amica Antonella, che ha di recente abbandonato il reality dopo l’eliminazione al televoto. La ragazza è stata infatti inquadrata dalle telecamere mentre sistemava affettuosamente il beauty case di Antonella, rimasto in casa.

