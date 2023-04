NIkita spunta sui social per ringraziare i fan dopo la vittoria del GF VIP e qualcuno nota un particolare nella sua voce

Alla fine, a vincere è stata lei: Nikita Pelizon che, soprattutto negli ultimi mesi, si è ritrovata a “combattere” da sola contro tutti.

Del suo modo di fare è stato praticamente criticato tutto, persino il suo accento che per molti concorrenti risultava strano e forzato, quasi come se la ragazza volesse fingere di essere straniera.

A tal proposito, sui social è spuntato un video in cui Nikita ringrazia i suoi fan: “Ragazzi che risultato, siete stati fantastici, non vedo l’ora di leggervi tutti. Volevo ringraziare tantissimo anche Antonella per il suo sostegno e voi che vi siete attivati e avete fatto un lavorone. La mia vittoria in realtà è la vostra vittoria. Vi ringrazio un sacco!” ha affermato Nikita.

Immediatamente, però, il video è stato commentato anche da chi ha notato qualcosa di diverso nella sua voce. “Ma la voce è sempre la stessa? Mi sembra cambiata, non sento più l’accento come prima”, “Ma ora parla normale? È sparito l’ accento? Miracolo” hanno twittato alcuni utenti.

Intanto, durante l’ultima puntata del GF VIP Party, Alfonso Signorini, ha rivelato chi altro avrebbe visto bene in finale. Sorprendentemente, ha nominato Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez, che aveva chiesto più volte ai fan di aiutarlo a rivedere sua figlia.

Signorini ha spiegato che Antonino stava creando molte dinamiche nella casa, ma i suoi problemi di salute e la mancanza della figlia lo hanno portato alla sua eliminazione. Per i fan del reality, sarebbe stata una finale diversa se Antonino fosse arrivato alla fine.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy