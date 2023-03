Ecco il piccolo segreto di Oriana per non dimenticare Daniele

Nella casa del GF VIP, Oriana Marzoli è stata sorpresa dalle telecamere mentre fa il suo piccolo “rituale” per non dimenticarsi di Daniele.

La loro storia è stata troncata nel bel mezzo della frequentazione a causa dell’inaspettata squalifica proprio di Daniele, a seguito di alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi da parte della produzione.

Dentro l’antina dell’armadio, in questi giorni Oriana ha appeso alcune foto di Daniele. “Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto” ha spiegato.

Oriana di nuovo contro Nikita, il discorso che fa infuriare i fan

Intanto, sempre Oriana è stata criticata sui social dai fan di Nikita dopo l’ennesimo confessionale in cui spiega perché non riesce ad andare d’accordo con la ragazza.

“Una persona che mi parla di unicorni, arcobaleni, uccellini e abbracciare gli alberi, non può essere la stessa persona che parla di estetica e di invidia che prova una ragazza per l’estetica di un’altra” ha spiegato Oriana.

“Non riescono proprio a capire che lei parla proprio di estetica e dei complessi e dell’invidia proprio perché ci è passata in primis, ma è italiano: si capisce. Loro non vogliono capire e girano il discorso loro favore” ha commentato un utente su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy