Giaele ed Oriana si coalizzano contro Nikita? Intanto cominciano a toglierle il saluto…

Nella casa del GF Vip sale la tensione tra alcune delle concorrenti. In particolare, Oriana Marzoli e Giaele De Donà avrebbero deciso addirittura di togliere il saluto a Nikita Pelizon, rea di aver nominato proprio Giaele durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5.

Nikita ha spiegato così la sua scelta: “Io nomino Giaele perché in questi mesi ho sentito che era una sentinella di informazioni, però a volte non le raccoglie bene”.

Dopo la puntata, Oriana e Giaele si sono sfogate tra loro, affermando: “Da adesso in poi basta, nemmeno il saluto. La gente non è scema”. I fan che supportano da mesi Nikita, però, non hanno apprezzato il loro comportamento.

“Queste due nominano Nikita da mesi per buttarla fuori con le cose più assurde e ora tolgono il saluto a Nikita perché ha nominato Giaele dopo una puntata difficile. Di Nikita non si sono mai preoccupate” ha commentato un utente su Twitter.

Oriana mette di nuovo in dubbio i problemi di memoria di Nikita, ecco cosa dice a Micol e Luca Onestini dopo la puntata

Oriana, non contenta, ha continuato il suo sfogo con Micol Incorvaia e Luca Onestini, dicendo che “Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese fa, prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l’ha e butta fuori cose come con me nella prima settimana”.

Ma i supporter di Nikita hanno una spiegazione anche per questo, e un utente ha spiegato: “Ma se Giaele sono sei mesi che fa sempre le stesse cose…mese prima, mese dopo la trama rimane la stessa! Forse dovrebbe iniziare a fare altro così le motivazioni cambiano”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy