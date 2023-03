Le gieffine pensano a un tatuaggio da fare dopo l’avventura condivisa al GF VIP

Nonostante alcune incomprensioni iniziali, dopo mesi di convivenza Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno stretto un bel rapporto all’interno della casa del GF VIP.

Le tre hanno addirittura pensato di suggellare la loro amicizia con un tatuaggio da fare appena uscite dalla casa.

Le ragazze hanno pensato alla sigla “OMG”, acronimo di un espressione di stupore molto in voga e molto usata da loro stesse, e all'”occhio di Fatima” come simbolo di fortuna.

Giaele ha suggerito a Micol di aggiungere anche il simbolo del van, il luogo nella casa in cui è sbocciata non solo la storia d’amore con Edoardo Tavassi ma dove le stesse ragazze si sono fatte numerose confidenze.

GfVip, no a tatuaggi e orecchini: le nuove regole nella casa dopo l’intervento del Grande Fratello url

La produzione del reality show avrebbe imposto nuove regole ai concorrenti dopo le lamentele di Pier Silvio Berlusconi per i toni aggressivi e volgari mostrati nelle ultime puntate.

I concorrenti avrebbero ricevuto istruzioni di non aprire la camicia e di non indossare vestiti troppo hot e scollati. Sarebbero infatti state imposte nuove regole riguardanti l’abbigliamento, come l’uso di calze coprenti e il divieto di indossare orecchini troppo grandi.

Alcuni concorrenti hanno raccontato di aver dovuto cambiare look in vista della puntata in diretta su canale 5 e optare per uno più casto a seguito delle richieste del GF Vip.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy