La scena di Oriana in cucina con i tacchi a spillo sorprende anche Alberto

A poche ore dalla semifinale, i concorrenti rimasti in gara nella casa del GF VIP si preparano per una delle ultime dirette.

C’è chi cucina, chi pensa a cosa indosserà in puntata e poi c’è Oriana, che a tarda sera è stata sorpresa dalle telecamere passare il mocio in cucina con tanto di tacchi a spillo.

Persino Alberto De Pisis, anche lui di passaggio in cucina, è rimasto colpito dalla scena di Oriana intenta a pulire vestita in quel modo. “Questa iniziativa che hai preso questa sera mi fa impazzire, devo dire la verità” ha detto Alberto.

“Quando la chiamano per pulire, lo fa praticamente sempre, molto più della media delle persone passate da quella casa” ha scritto un utente su Twitter.

Oriana: ‘la faccio più profonda io’. Nikita zittita nuovamente all’interno della casa

Intanto non si placano gli attacchi nei confronti di Nikita. La ragazza, in un momento di relax in casa, ha pensato di chiedere a Giaele dei suoi lunghi capelli, dicendo: “Quanto tempo hai impiegato per avere i capelli così lunghi? Come li curi?”.

Ma la battuta è stata l’ennesimo pretesto per Oriana e Tavassi per tornare all’attacco su di lei. I due hanno subito commentato: “Dai, ti faccio una domanda più profonda io”, “Eh sì, tutta Italia voleva sapere dei capelli di Giaele”.

“Ma noi spettatori siamo più intelligenti di loro e sappiamo cogliere le differenze. Noi non siamo stupidi. Stiamo guardando tutto. Mai sottovalutare un pubblico”, “Nikita vuole solo cercare di legare con loro, e loro non gliene danno mai modo. Sono imbarazzanti” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy