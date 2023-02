GfVip, il primo appuntamento di Ivana e Luca Onestini: il retroscena rivelato davanti alle telecamere

Ivana e Luca ricordano il primo appuntamento ai tempi della loro relazione, subito dopo la partecipazione al GF Vip

Al GF Vip, Ivana Mrazova è ancora ospite all’interno della casa, dove non sono mancate le occasioni per parlare con il suo ex fidanzato Luca Onestini e ricordare la storia d’amore che li ha legati in passato.

Nonostante tra loro la relazione si sia conclusa, entrambi conservano bei ricordi l’uno dell’altra e viceversa. Durante un momento di relax in giardino, Luca e Ivana hanno raccontato il loro primo appuntamento fuori dalle mura di Cinecittà, dopo che di fatto la loro relazione era in qualche modo iniziata proprio nella casa.

“Ero un po’ imbarazzata, era diverso rispetto a qui, ma era bello” ha spiegato Ivana, ricordando la prima volta che è uscita con Luca fuori dalla casa e le strane sensazioni provate dopo la lunga convivenza forzata.

Ci sarà una grande sorpresa per Luca Onestini: il famoso trio si ricomporrà?

Intanto, per Luca Onestini potrebbe arrivare un’altra grande sorpresa: secondo infatti l’esperta di gossip Deianira Marzano, Raffaello Tonon tornerà nella casa per una visita speciale al suo amico Luca Onestini. I due sono diventati amici proprio grazie al Grande Fratello, coltivando il loro rapporto anche al di fuori del reality e lavorando persino insieme in radio. Tonon aveva anche vissuto una bella esperienza nella casa del GF Vip proprio insieme a Luca e Ivana.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy