GfVip, Tavassi perde il controllo dopo la partita a biliardo: cosa fa dopo aver sconfitto Luca Onestini

Edoardo Tavassi senza freni dopo aver battuto a Biliardo il suo rivale Luca Onestini

Nella casa del GF Vip, non è passata inosservata la reazione “colorita” di Edoardo Tavassi che ha battuto al biliardo Luca Onestini.

“Sono io quello da battere adesso!” ha esultato Edoardo, mostrando tutto il suo entusiasmo agli altri inquilini della casa, che non hanno potuto fare a meno di sorridere davanti alla sua esplosione di gioia.

Su Twitter c’è però chi non ha apprezzato il suo modo di esultare: “troppo volgare” ha commentato qualcuno.

GfVip, ‘sta ubriaca’: Edoardo Donnamaria contro Nikita per la domanda fatta

Intanto, Edoardo Donnamaria ha commentato alcune affermazioni di Nikita Pelizon, bollandola come “ubriaca”.

“Donnamaria è un vero maleducato, io non so Antonella come fa a stare con questo arrogante presuntuoso” ha però commentato qualcuno sui social, in difesa di Nikita che, effettivamente, non ha fatto nulla di male.

“non si può far stare in tv una persona così volgare, giusto che non la pensi come lei ma perché devi offendere, non è normale far passare queste cose facendo finta di niente, una volta scappa ma lui è di natura così, Nikita non lo ha mai lo ha offeso” ha scritto qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy