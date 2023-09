Giuseppe Garibaldi si lascia sfuggire la r-word in diretta al Grande Fratello: quella parola potrebbe costargli molto cara.

Giuseppe Garibaldi la dice grossa al Grande Fratello (e non è nemmeno la prima volta), dato che in diretta televisiva si è lasciato sfuggire una parolaccia offensiva che, date le disposizioni che la produzione e la Mediaset hanno dato per quest’anno, potrebbe costargli molto cara. Ma cosa avrà mai detto il concorrente Nip del reality show prodotto da Endemol Shine Italy? Si tratta di una r-word… una parola, però, che può causargli moltissimi problemi.

LEGGI ANCHE:– Quella pesante parola detta in diretta, la reazione di Piersilvio Berlusconi non si fa attendere. La decisione presa

Giuseppe Garibaldi pronuncia la r-word: cosa potrebbe succedere adesso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre parlava con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha detto qualcosa di cui potrebbe presto pentirsi: “i miei amici mi hanno detto mi raccomando non fare u rixxxxone“. Prontamente, la produzione ha censurato la parola offensiva. Ma tutti i telespettatori l’hanno capita senz’altro…

Basta farsi un giro su X per scoprire che i tweet dei fan del programma sulla vicenda sono davvero tanti. Tra semplici “Non ci credo #GrandeFratello è una vergogna…” e più complessi “il lavoro minuzioso di censura fatto dalla regia per nascondere la rword che abbiamo capito tutti“, c’è anche chi la butta sul ridere: “Ma perchè hanno censurato, io ero curiosissima di sapere cosa non doveva fare Giuseppe Garibaldi, detto dai suoi amici altrettanto intellettuali come lui. Almeno se dicono ca..te fatemeli sentire che ca..o di senso ha censurare“.

Insomma, cosa succederà adesso? Già una volta Giuseppe Garibaldi si era lasciato sfuggire una parolaccia (assai meno grave) durante la diretta. Verranno forse presi provvedimenti nei suoi confronti? Stando a quello che dicono le nuove regole del Grande Fratello, potremmo vederne delle belle.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy