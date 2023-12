Giuseppe Garibaldi insulta pesantemente Beatrice Luzzi durante la pubblicità del Grande Fratello ma i telespettatori vedono lo stesso quel momento.

Giuseppe Garibaldi insulta Beatrice Luzzi al Grande Fratello, facendo scatenare il caos sul reality show di Casa Mediaset. Il concorrente calabrese, nell’ennesima discussione contro l’attrice, non ha mancato certo di lanciarle contro una serie di recriminazioni che stanno facendo discutere non poco i telespettatori. Anche perché ad un certo punto è intervenuta anche Sara Ricci mettendo in mezzo i figli di Beatrice. Ma cosa le avrà mai detto di tanto terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

Giuseppe insulta Beatrice al Grande Fratello: cosa ha detto su di lei

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Beatrice Luzzi, al Grande Fratello, ha parlato dell’incontro con il padre di Giuseppe: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero di fronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia. Lui e suo padre sono dei maschilisti. Se le cose in Italia vanno così è per questo motivo. Non c’è l’oggettività di dire che un figlio può sbagliare“.

Parole che, nel corso dell’ultima puntata del reality, hanno fatto sbottare Garibaldi, che ha difeso il padre dicendone di ogni a Beatrice: “Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c’è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto“.

Poi, però, in molti si sono accorti di una clip, andata in onda durante la pubblicità, nella quale Giuseppe accusa pesantemente Beatrice: “Questa brutta bast…a, brutta bast…a! Guarda a questa che mi sta facendo passare qui“.

A far discutere è anche una frase che in quel momento Sara Ricci ha detto a Giuseppe, facendo riferimento a Beatrice: “Hai due figli maschi tra l’altro, non li puoi crescere con questo rancore verso l’uomo“. Tanto che c’è chi aggiunge: “Ma come si permette ? Sono già tre volte che mettono in discussione il ruolo di madre e poi si lamentano se Bea da del maschilista ad un maschilista?”

Insomma, sui riferimenti al maschilismo e alla cultura patriarcale forse Beatrice non aveva tutti i torti…

Sfogo nella notte di Beatrice: ‘Io mollo’. La concorrente abbandonerà la casa?

Nel frattempo, però, Beatrice sembra essere di fronte all’ennesimo crollo. Nella notte ha accusato segni di stanchezza, che ha rivelato a Marco Maddaloni: “Lo dico davvero. Io sono una che molla, io mollo sempre. Al contrario di quello che sembra e che uno può pensare“. Finirà per lasciare davvero il gioco?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy