Bacio sotto le coperte al GF tra Alessio Falsone e un’altra coinquilina. Di chi si tratterà mai? Spuntano le indiscrezioni.

Spunta una nuova notizia bomba riguardo al Grande Fratello e, in particolare, ad Alessio Falsone: il concorrente si sarebbe scambiato un bacio nella notte, completamente in segreto, con una delle sue coinquiline. Peccato che non abbiamo conferma né che la cosa sia accaduta davvero né su chi sia la concorrente in questione. Ad ogni modo, gli indizi e le indiscrezioni a riguardo sono davvero tanti e qualcuno azzarda anche a fare il nome di chi sia la ragazza della casa più spiata d’Italia coinvolta. Si tratterà solo di speculazioni tra i fan e i cronisti di gossip? Oppure c’è del vero e questa situazione rischia di scoppiare a bomba nella casa più spiata d’Italia? In attesa di scoprirlo, non ci resta che andare a raccogliere tutto quello che sappiamo finora. Chi si sarà baciata sotto le coperte con Alessio?

Il bacio di Alessio con qualcuna sotto le coperte: chi è la coinquilina del GF?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social ha cominciato a circolare una strana notizia: Alessio Falsone avrebbe dato un bacio (o forse più d’uno) sotto le coperte ad una coinquilina del reality show. Quello che non sappiamo è chi sia questa concorrente e per quale motivo sia scattato il bacio.

A dare la notizia sono stati gli esperti, ovvero Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima ha riportato un messaggio ricevuto che recita “ragazzi stanotte è scattato bacio tra Alessio e * sotto le coperte, non ti so dire se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla, acqua in bocca“.

E Venza ha riportato a sua volta: “Se vi facciamo il nome della persona che AVREBBE baciato Alessio, meritiamo come minimo l’ingresso al GF per farli tutti (o quasi) a m…a“.

Insomma, non sappiamo se la notizia sia confermata o meno, ma girando su X emerge anche il nome della possibile concorrente che si è scambiata questo bacio con Alessio: Greta Rossetti. Ovviamente non ne abbiamo la certezza e siamo in cerca di conferme… voi come la pensate?

Greta, prima dello scoppio di questa nuova questione, aveva fatto molto rumore per la rottura con Mirko Brunetti nel celebre triangolo con Perla Vatiero.

Quando l’ex tentatrice di Temptation Island lo aveva lasciato, Mirko si sfogò duramente, accusandola di pensare solo ai social e alla sua immagine pubblica, nonché di averlo lasciato in diretta e sui social senza parlare con lui.

Nel frattempo, però, le cose sono cambiate e mille confronti ci sono stati. Ma se il bacio tra Alessio e Greta venisse confermato, Mirko entrerà nella questione?

